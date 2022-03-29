الألغام الأوكرانية في البحر الأسود تهدد الملاحة

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف إن 60 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر الألغام.
وأضاف أن انجراف الألغام الأوكرانية في البحر الأسود يهدد حركة الملاحة المدنية على طول سواحل دول البحر.
ولفت إلى أن السلطات التركية عثرت على اثنين من هذه الألغام في مضيق البوسفور وفي مياه البحر الأسود قرب الحدود مع بلغاريا. وتابع أنه «بفضل الحظ واليقظة والكفاءة المهنية العالية للمتخصصين الأتراك، تم تعطيل هذه الألغام دون أن تسفر عن تضرر أي من السفن التي تمر عبر المضيق».
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