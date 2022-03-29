أول تعليق لبايدن على وصفه للرئيس الروسي بـ«مجرم حرب»

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على وصفه لنظيرة الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" قائلا: لا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية"، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى نبأ عاجل.

حرب روسيا وأوكرانيا

مع دخول العملية الروسية في أوكرانيا شهرها الثاني يواصل الجيش الروسي توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة للمواقع العسكرية والحيوية الأوكرانية، حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أي لقاء يجمعه مع الرئيس الروسي بوتين يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى نبأ عاجل.



وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من الحرب.