شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. وزير التموين أمام "اقتصادية النواب" بسبب أسعار السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، اجتماعا بعد غدا الأربعاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، خلال اجتماع لها غدا الثلاثاء، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

وتستكمل اللجنة، خلال اجتماعها الأربعاء، أيضا، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الأفريقى رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة الموقتة لرأى مال البنك القابل للاستدعاء.