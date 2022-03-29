شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طلب إحاطة بشأن الشهر العقارى على مائدة "تشريعية النواب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد 12 طلب إحاطة تتعلق بخدمات وتطوير مقار الشهر العقارى بعدد من المحافظات، نستعرضها فيما يلى:

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن تخصيص قطعة أرض للشهر العقارى لمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة.

2- طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن قلة عدد الموظفين بالشهر العقارى بأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

3- طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليفه أبو دوح، بشأن عدم حصول العاملين بالشهر العقارى (فترة مسائية) على مستحقاتهم التى أقرها مجلس النواب فى ميزانية العام المالى 2021/2022، وعدم صرف فرق علاوة الدرجة المالية 2020/2021 للعاملين الذين تم ترقيتهم.

4- طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقى عبد السلام، بشأن عدم الإعلان عن نتيجة مسابقة الشهر العقارى المعلن عنها بالقرار رقم 1 لسنة 2016 حتى الآن.

5- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى للمرة الثانية على التوالي.

6- طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسينى عيسى جلال أحمد، بشأن تطوير مكتب الشهر العقارى بمحكمة صدفا بمحافظة أسيوط.

7- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن تخصيص قطعة أرض للشهر العقارى لمركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة.

8- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبد الوهاب عثمان حمد أبو خشيم، بشأن قلة عدد الموظفين بالشهر العقارى بأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

9- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم خليفه أبو دوح، بشأن عدم حصول العاملين بالشهر العقارى (فترة مسائية) على مستحقاتهم التى أقرها مجلس النواب فى ميزانية العام المالى 2021/2022، وعدم صرف فرق علاوة الدرجة المالية 2020/2021 للعاملين الذين تم ترقيتهم.

10- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقى عبد السلام، بشأن عدم الإعلان عن نتيجة مسابقة الشهر العقارى المعلن عنها بالقرار رقم 1 لسنة 2016 حتى الآن.

11- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى للمرة الثانية على التوالي.

12- استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسينى عيسى جلال أحمد، بشأن تطوير مكتب الشهر العقارى بمحكمة صدفا بمحافظة أسيوط.