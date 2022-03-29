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مارثا محروس نائبة التنسيقية تترأس اجتماع للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولى

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القاهرة - سامية سيد - ترأست النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أول اجتماع لها للجنة بناء وزرع السلام التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

 

جديرأ بالذكر، أن الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الإمارت بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الامارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق علي بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

 

وكان البرلمان الدولي للتسامح والسلام، اختار النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.

 

ووعقب اختيارها، القت النائبة مرثا محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت علي تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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