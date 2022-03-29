إبراهيم محلب وأشرف زكى يشاركان فى عزاء الراحل رجائى عطية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، مساء اليوم الاثنين، فى مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الراحل رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالسرادق المقام بأحد الفلل بمحيط مسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير.

كما شارك فى مراسم العزاء، المئات من المحامين.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائى عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

ووضعت النقابة العامة للمحامين، الشارات السوداء على مبناها بشارع رمسيس، حدادا على النقيب الراحل رجائى عطية الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.