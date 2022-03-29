شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة لـ10 أبريل.. ويهنئ الرئيس والشعب بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس التى عُقدت اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، بشأن "النمو السكانى وتنمية الأسرة"، فى ضوء الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن قضية الزيادة السكانية وأسبابها وحلولها، معلنا عقد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 10 من شهر إبريل المقبل.

وقال عبد الرازق: "هذا الموضوع هام وقومى وخطير، لذا سيتم استمرار مناقشة قضية الزيادة السكانية والدراسة المعروضة فى جلسة مقبلة يدعى إليها الوزراء المعنيون لمناقشتهم فى ذلك والاستماع إليهم".

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: "يهل علينا خلال الأيام المقبلة شهر رمضان المبارك، ولا يسعنا ونحن نستقبل شهر الرحمة والمغفرة إلا أن ندعو الله أن يعيده على مصر شعبا وقيادة بالنماء والرخاء، وأنتهز هذه المناسبة وأتقدم لرئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بأسمى التهانى بحلول شهر رمضان المبارك..

وكل عام وشعوب الأمة الإسلامية بخير وأمان وسلام.. وكل عام وانتم بخير".