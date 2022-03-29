شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص ومحمود مسلم وعماد حسين يشاركون فى عزاء الراحل رجائي عطية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الخليج 365، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الإثنين، فى مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالسرادق المقام بأحد الفلل بمحيط مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

كما شارك فى مراسم العزاء، المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس نادى قضاة مصر، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، و المئات من المحامين.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

ووضعت النقابة العامة للمحامين، الشارات السوداء على مبناها بشارع رمسيس، حدادا على النقيب الراحل رجائى عطية الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.





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