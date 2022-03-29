شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يجهز معارض للسلع الغذائية المخفضة بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهز حزب مستقبل وطن معارض للسلغ الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة قنا، وتفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مساء أمس الأحد، معارض السلع الغذائية التي ينظمه الحزب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا، للإطمئنان على توافر السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

واطمأن "الشريف"، خلال جولته، علي توافر كافة المواد الغذائية الأساسية والضرورية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مشيدا بجهود قيادات الحزب والعملية التنظيمية داخل المعرض لتوفير الراحة للمتجولين بالمعرض.

وثمن الأمين العام لحزب مستقبل وطن، جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية العالمية الي خلفتها الحرب الأوكرانية علي المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.