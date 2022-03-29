شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."إسكان النواب" تناقش 15 طلب إحاطة عن مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناقش اللجنة يوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن:

1.عدم تسليم موقع توسعة محطة مياه شبين الكوم إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بسبب العقبات الواقعة بين وزارة الإسكان ووزارة الأوقاف.

2.تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقري (زوير، سلكا، ميت الموز، الراهب) مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

3.عدم توصيل الصرف الصحي للمؤسسات الحكومية بقرية ميت خلف- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

4.إهدار المال العام نتيجة إنشاء محطات رفع صرف صحي دون جدوى نتيجة استحالة تطبيق شروط مرور مواسير الصرف الصحي أسفل الترع والمصارف.

5.التباطؤ في أعمال الصرف الصحي بقرية ميت عافية، والبر الشرقي بمليج – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

6.عدم مد خطوط الصرف الصحي بالشوارع الجديدة لقرى وبندر شبين الكوم ــ محافظة المنوفية.

7.التباطؤ في أعمال الصرف الصحي بقرية ميت الموز- مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

8.عدم توصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق داخل الحيز العمراني في بعض القرى بمحافظة المنوفية والتي تم تسليمها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي منذ سنوات.

9. معاناة أهالي مركز وبندر شبين الكوم – محافظة المنوفية، من ضعف مياه الشرب.

10.عدم البدء في إنشاء المستشفى التعليمي الجامعي بجامعة السادات – محافظة المنوفية لخدمة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض بالجامعة.

11.سوء الأحوال المعيشية بقرية عدنان المدني التابعة لمدينة السادات - محافظة المنوفية، بسبب حرمانها من العديد من الخدمات وعدم وجود شبكة صرف صحي بها حتى الآن.

12.النزاع القائم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة المنوفية على أعمال التوسعة بمحطة المعالجة للصرف الصحي بمنطقة قويسنا الصناعية مما أدي إلى حرمان قري شرانيس ومنشية عرب أبو ذكري ومنشأة دملو بمركز قويسنا – محافظة المنوفية من خدمة الصرف الصحي.

13.عدم تنفيذ توصيل مشروع الصرف الصحي لعزبة الدبابية التابعة لقرية الدبابية – مركز بركة السبع، محافظة المنوفية.

14.عدم مد خطوط الصرف الصحي للشوارع الجديدة لبندر وقرى مركز الباجور – محافظة المنوفية.

15.توقف العمل بمحطة الصرف الصحي (زنارة) قرية زنارة - مركز تلا- محافظة المنوفية.