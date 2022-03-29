سياسيون وقانونيون يشاركون فى عزاء الراحل رجائى عطية..صور

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أحمد فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس مجلس الشعب الأسبق، مساء اليوم الاثنين، فى مراسم العزاء التى تقيمها أسرة الراحل رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالسرادق المقام بأحد الفلل بمحيط مسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير.

كما شارك الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، والمحامى فريد الديب وعصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ومحمود بكرى والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، والعشرات من المحامين.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائى عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

ووضعت النقابة العامة للمحامين، الشارات السوداء على مبناها بشارع رمسيس، حدادا على النقيب الراحل رجائى عطية الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.