شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "زراعة النواب" تناقش كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الزراعة خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، عددا من طلبات الإحاطة وهى:

طلب مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن عدم السماح للمزارعين بزراعة تقاوى الذرة المعدلة وراثيًا فى مصر رغم ارتفاع محتواها من البروتين النباتى وإنتاجيتها المحصولية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف الحيوانية.

طلبا مقدما من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن المطالبة بتغطية مصرف قرية ميت الخولى بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب مواسير لمسار الصرف الصحى نظراً لتضرر منازل الأهالى وزراعتهم من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى بها.

المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد كوبرى 27 (كوبرى المشروع) بقرية ميت الخولى بمركز الزرقا بمحافظة دمياط حفاظاً على حياة المواطنين.

طلب مقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن ارتفاع منسوب الماء الأرضى وزيادة ملوحة الأراضى الزراعية مما يؤدى لانخفاض الإنتاجية الزراعية.