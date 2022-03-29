شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل تهدي محافظ البحر الأحمر درع النواب وتؤكد: الطرق على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى وفد لجنه النقل والمواصلات، درع مجلس النواب، للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

كما أهدى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اليوم، درع المحافظة، قائلا خلال استقباله للوفد: "كنا ننتظر زيارة لجنه النقل والمواصلات للمحافظة منذ فترة طويله ما صدقنا انكم جيتوا.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن محافظة البحر الأحمر تعد من المحافظات الواعدة والجذابة للاستثمارات ، وبالتالي شبكة الطرق بمحافظة البحر الأحمر علي راس أولويات اللجنة.

ياتي ذلك في إطار زيارة لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا ، الاقصر، البحر الأحمر لتفقد عدد من المحاور والطرق والمواني البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين ، وميناء الغردقة.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود وهشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم.