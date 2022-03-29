شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس "المحامين" خلال الأيام القادمة لبحث الدعوة لانتخاب نقيب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا خلال الأيام القادمة، عقب الانتهاء من مراسم عزاء النقيب الراحل رجائى عطية الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة، لمناقشة الدعوة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأسبق وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .

يأتى ذلك وفقا لنص المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، التى تنص على أنه إذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .