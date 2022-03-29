"نائبة التنسيقية" تشارك بجلسة البرلمان الدولى للتسامح.. وتشيد بالعلاقات المصرية الإماراتية

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس لجنة بناء وزرع السلام فى الجلسة التاسعة للبرلمان الدولى للتسامح والسلام داخل فى المجلس الوطنى الاتحادى فى أبو ظبى، داخل قاعة زايد مقر انعقاد البرلمان.

وحضر الجلسة، ممثلى 60 برلمانا حول العالم، وألقت نائبة التنسيقية مارثا محروس، كلمة داخل المجلس الوطنى الاتحادى للإمارات، فى حضور صقر غباش، رئيس البرلمان الإماراتى ودوارتى باتشيكو رئيس الاتحاد البرلمانى الدولي.

وأكدت النائبة مارثا محروس، فى كلمتها بالجلسة العامة، أن التزام البرلمان المصرى بالمشاركة الفعالة والبناءة يأتى من حرص الدولة المصرية على نشر وترسيخ قيم التسامح والسلام واعتبرها سبيلًا لا غنى عنه لصناعة مستقبل أى دولة وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب.

وأشادت نائبة التنسيقية بالعلاقات المصرية الإماراتية وقوتها واستقرارها على مدار عقود كنموذج للعلاقات الاصيلة ذات الجذور العميقة فى ظل قيادة واعية البلدين.