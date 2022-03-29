محافظ البحر الأحمر لـ"نقل النواب": التعاون مع السلطة التشريعية فى صالح المواطن

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الاثنين، اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة النقل بمجلس النواب الذى يزور المحافظة برئاسة النائب علاء عابد.

ورحب محافظ البحر الأحمر بالنواب، قائلا إن: التعاون بين الجهاز التنفيذى والنواب يثمر عن نتائج إيجابية ويخدم الوطن والمواطن، مشيدا بوعى النواب وإدراكهم بالمرحلة الراهنة.

وأكد أن النواب يتواصلون مع المواطنين وهو الأمر الذى نستثمره لإصدار قرارات لصالح المواطن، موضحا أن النواب يقومون بحالة من صناعة الوعى لدى المواطنين.

ووجه علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ورئيس الوفد الذى يزور محافظات الوجه القبلى والبحر الأحمر، الشكر لمحافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى والقيادات التنفيذية على جهودهم.

وتحدث " عابد" خلال استقبالهم من محافظ البحر الأحمر عن مجلس النواب، قائلا أن برلمان 2021 يشهد تعددية حزبية غير مسبوقة، مؤكدا أن الأحزاب تعمل على تأهيل وتدريب النواب حتى يتمكنوا من استخدام أدواتهم الرقابية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المشروعات القومية تعمل على تجذب المستثمرين كما أن تطوير السكة الحديد، سيؤدى إلى استثمار الوقت بتخفيض وقت الرحلة، مضيفا: الطرق حياة المصريين".

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهدف من الزيارة لجنة النقل بمجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر دعم المحافظة والاستماع لمشكلات والعمل على إزالتها حيث أن محافظة البحر الأحمر لها أهمية خاصة وارتباطها بمحافظات الصعيد، وأيضا هى من المحافظات الهامة والتى تعد بمثابة واجهة مصر بالخارج ووجه السياح فى جميع أنحاء العالم.

يأتى ذلك فى إطار زيارة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا، الأقصر، البحر الأحمر، لتفقد عدد من المحاور والطرق والموانى البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين، وميناء الغردقة.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولى، النائب أحمد سعد نويصر، النائب حسام عاشور، والنائبة مى مازن، والنائب كمال أبو خليل، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيرى، إمام منصور، النائب حازم عويان، النائب مصطفى محمود وهشام عبد الرازق امين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة، محمد عبد العظيم.



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (11)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (12)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (13)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (14)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (15)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (3)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (4)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (5)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (6)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (7)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (8)



اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، ووفد لجنة النقل بمجلس النواب (1 (9)