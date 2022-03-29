شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ": نموذج كوريا وسنغافورة فى مواجهة المشكلة السكانية الأقرب لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التجارب العالمية فى مواجهة المشكلة السكانية وأيهما أقرب للتجربة المصرية.

جاء ذلك خلال عرض للدراسة التى أعدتها لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

وقال جزر، إن الدراسة ألقت الضوء علي 3 صور من التجارب الناجحة للحد من الزيادة السكانية، أولها، الصين التي اتبعت سياسة اجبارية للطفل الواحد واستثناءات للطفل الثاني، فى بعض الحالات مثل أن يكون معاق وعقوبات مالية وإدارية رادعة للمخالف، تصل للفصل من العمل وغرامات تصل إلى 6 أضعاف الدخل السنوي للموظف، ونجحت هذه السياسة وجنبت الصين 500 مليون طفل لكن من سلبياتها أن ارتفعت معدلات الإجهاض واختلال فى نسبة الذكور للإناث.

أما النموذج الثاني، فهو اليابان والتى اتبعت سياسات تنموية فقط دون أي خفض معدل الخصوبة، وعملت على تمكين المرأة وتأخر سن الانجاب الأول للمرأة، مضيفا، النموذج الثالث هو الأقرب لمصر والموروثات الاقتصادية والثقافية والذي تم فيه الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسات السكانية الفاعلة مثل كوريا، سنغافوره، تايلاند، حيث وفرت وحدات صحية وأطقم مدربة وتمويل البرامج السكانية بالتوازى مع التنمية الاقتصادية وهو ما نقول إنه مناسب للتجربة المصرية.