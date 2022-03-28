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الملك عبدالله وعباس يؤكدان ضرورة الحفاظ على "هدوء شامل" في رمضان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة الحفاظ على ”الهدوء الشامل“ وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر رمضان.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، يوم الإثنين، في رام الله.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد تم خلال اللقاء ”التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء الشامل، وتعزيز الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، واحترام حق المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي الشريف، دون أي استفزازات أو تدخل“.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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