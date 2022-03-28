بيان مهم من التعليم بشأن مكافأة المشاركة في امتحانات الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رفع قيمة المكافاة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بلجـان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، والمهنية، والفئات الخاصة.

وتضمن قرار التعديلات بزيادة أيام المكافاة لتصبح كالتالي:

لكل لجنة (75 يومًا) عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، (100 يوم) عـن امتحانات الفصل الدراسي عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و30 يومًا عن امتحانات الدور الثاني، بنفس قواعد الصرف وبواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية، مع مراعاة عدم الجمع بين أكثر من لجنة.

رفع قيمة المكافاة الخاصة بمشرف التقدير لتصبح (30 يومًا) عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، (30 يومًا بمرحلة التعليم الأساسي).

- رفع القيمة المالية المراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحان شهادة اتمام الدراس لتصبح 35 جنيهًا للمـادة بدلًا من 20 جنيهًا للمادة للتناسب مع اسعار الاوراق والاخبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.

- يستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزاري رقم (265) لسنة 2014 بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك ردًا على الشكاوى الواردة من المديريات التعليمية بسبب قلة المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ومشرفي التقديم لامتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي نتيجة ثبات أساسي الراتب على 30 يونيو 2014 ، والصرف بواقع 5% الأمر الذي أدى إلى عزوف الأعضـاء عـن الـعمـل.

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