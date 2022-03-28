أوكرانيا تحرر ضاحية إربين التابعة لكييف

وأعلن رئيس بلدية إربين أولكسندر ماركوشين، في وقت سابق الإثنين، عبر قناته في تلغرام، أن الجنود الروس دُفعوا للانسحاب من البلدة الواقعة عند مدخل كييف من الجهة الشمالية الغربية.
وأعيد، الإثنين، فتح نقطة التفتيش الرئيسية على الطريق إلى إربين من أطراف كييف بعد أسبوعين من إغلاقه أمام الصحافيين في أعقاب مقتل صحافي أمريكي. لكن القتال ما زال متواصلا، فيما سمع دوي انفجار 20 قذيفة بشكل متتالٍ في الغابة، حيث يمر الطريق البالغ طوله ستة كيلومترات، بحسب مراسلي فرانس برس بالمكان.
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