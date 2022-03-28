استطلاع للمخاوف النووية في أمريكا

حالة التأهب
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى بعد وقت قصير من الغزو في 24 فبراير.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن 9 من كل 10 أمريكيين قلقون إلى حد ما على الأقل من أن بوتين قد يستخدم سلاحًا نوويًا ضد أوكرانيا، بما في ذلك حوالي 6 من كل 10 أشخاص ينتابهم القلق بشكل أكبر.
الخوف النووي
وكان الخوف من الحرب النووية حقيقة من حقائق الحياة لعقود. وقال أليكس ويلرستين، المؤرخ النووي في معهد ستيفنز للتكنولوجيا في نيوجيرسي، إن الناس في كثير من الأحيان لا يطرحونها بمفردهم ولكن يدرجونها ضمن المخاوف إذا أعطيت لهم الاختيار.
فالخوف، بطبيعة الحال بما فيه الكفاية، يميل أيضًا إلى الارتفاع والهبوط اعتمادًا على ما يحدث في جميع أنحاء العالم.
وقال إن إحدى النقاط المهمة بشكل خاص كانت في عام 1983، وقت التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والعام الذي تم فيه بث فيلم عن الحرب النووية، «اليوم التالي»، الذي تمت مشاهدته لأول مرة على شاشة التلفزيون في الولايات المتحدة.
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