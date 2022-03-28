رئيس أوكرانيا يسعى للسلام العاجل مع روسيا

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل جولة أخرى من المحادثات المقرر عقدها الثلاثاء بشأن وقف القتال، إن أوكرانيا مستعدة لإعلان حيادها والنظر في حل وسط بشأن المناطق المتنازع عليها في شرق البلاد. لكنه قال إن الاجتماع وجها لوجه فقط مع الزعيم الروسي يمكن أن ينهي الحرب.

وأثناء التلميح إلى تنازلات محتملة، شدد زيلينسكي أيضًا على أن أولوية أوكرانيا هي ضمان سيادتها و «وحدة أراضيها» - منع روسيا من تقسيم البلاد، وهو أمر تقول أوكرانيا والغرب إنه يمكن أن يكون هدف موسكو الآن.

لطالما طالبت روسيا أوكرانيا بالتخلي عن أي أمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الغربي، الذي تعتبره موسكو تهديدًا. كما شدد زيلينسكي مرارًا وتكرارًا على أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية خاصة بها كجزء من أي صفقة.

الضمانات الأمنية

وقال زيلينسكي في مقابلة يوم الأحد مع وسائل إعلام روسية مستقلة: «نحن مستعدون للضمانات الأمنية والحياد والوضع غير النووي لدولتنا».

وأضاف: «يجب أن نتوصل إلى اتفاق مع رئيس الاتحاد الروسي، ومن أجل التوصل إلى اتفاق، عليه أن يخرج من هناك على قدميه... ويأتي لمقابلتي». ولكن روسيا منعت وسائل الإعلام من النشر.

فيما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الإثنين إن الرئيسين يمكن أن يجتمعا، ولكن فقط بعد التفاوض على العناصر الرئيسية لاتفاق محتمل.

حل وسطي

واقترح زيلينسكي أيضًا التوصل إلى حل وسط بشأن دونباس، المنطقة الشرقية ذات الغالبية الروسية الناطقة بالروسية في أوكرانيا، حيث كان المتمردون المدعومون من موسكو يخوضون حربًا انفصالية على مدار السنوات الثمانية الماضية. مع تعثر قواتها في أماكن أخرى، قالت موسكو مؤخرًا إن تركيزها ينصب الآن على تأمين نهر دونباس. وقال زيلينسكي أيضًا إنه يجب طرح اتفاقية سلام لاستفتاء الناخبين الأوكرانيين، لكن يتعين على القوات الروسية الانسحاب من البلاد أولاً، وإن التسوية المحتملة قد تجعل روسيا تسحب قواتها إلى المناطق التي كانت فيها قبل بدء الغزو في 24 فبراير.

تطورات أخرى

أثار الغزو الروسي قلق معظم الأمريكيين على الأقل إلى حد ما من أن الولايات المتحدة سوف تنجذب مباشرة إلى الصراع

قال وزير الطاقة الألمانى إن مجموعة الدول السبع الكبرى رفضت مطلب روسيا بأن تدفع بعض الدول بالروبل مقابل صادراتها من الغاز الطبيعي

حظرت أوكرانيا الإبلاغ عن تحركات القوات والمعدات التي لم يعلن عنها أو يوافق عليها الجيش

فشلت المحادثات السابقة، سواء عبر الفيديو أو شخصيًا، في إحراز تقدم بشأن إنهاء حرب استمرت أكثر من شهر