المرور تكشف عن مقترحات تخص الزخم المروري

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن مقترحات تخص الزخم المروري تم رفعها الى الجهات العليا.

وقال مدير اعلام المرور العقيد ياس خضير في بيان، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي رفع مقترحات الى الجهات العليا والمتمثلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "مجمل هذه الاجراءات والمقترحات سوف تخفف من الزخم المروري الحاصل في الطرقات منها".

وتضمنت المقترحات بحسب البيان "انشاء سوق حرة لغرض تصدير المركبات اسوة بباقي الدول والمقصود هنا الفائض من هذه المركبات المستوردة سيتم اعادة تصديرها عن طريق السوق الحرة".

كما تضمنت "تعطيل القرار 68 وتفعيل القرار 215 والذي ينص على تسقيط اي مركبة مقابل المركبة الاخرى بعيدا عن النوع ان كانت خصوصي او اجرة او اي مركبة، ومنع استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات فضلاً عن تخفيف رسوم الممنوحة على الدراجات للنصف لغرض تسجيلها".