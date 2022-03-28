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اعتقال مسؤول تجهيز المتفجرات لـ'المجاميع الإرهابية' في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول تجهيز المواد والمتفجرات لـ"المجاميع الإرهابية" اثناء محاولته دخول الفلوجة في الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة واستمرار المتابعة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت محاولة إحد الارهابيين دخول قضاء الفلوجة بالانبار وهو المسؤول عن تجهيز المواد والمتفجرات للمجاميع الارهابية في المحافظة".

 

وأضافت أنه "تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 ومفرزة من كتيبة استطلاع الفرقة لنصب كمين محكم له في سيطرة مدخل الفلوجة والقاء القبض عليه"، مشيرة الى أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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