أوكرانيا تشكو من استفزازات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية «إنه لن يكون من الممكن إتاحة ممرات إجلاء للمدنيين في المدن الأوكرانية بسبب التهديد الذي يشكله الجيش الروسي». وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، «إن هناك معلومات استخبارية تفيد بحدوث استفزازات محتملة في تلك المناطق».

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