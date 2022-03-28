تحذير أممي من استغلال الفارين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول المتأثرة بأزمة اللاجئين الأوكرانيين من احتمالات تعرضهم للاستغلال، وأكد دعمه لهذه الدول للوصول إلى الضحايا ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لمنع جريمة الاتجار بالبشر.

فبعد مرور شهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية اللاجئين إلى أن فرار أكثر من 6. 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا، 90% من النساء والأطفال.