تحذير أممي من استغلال الفارين

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فبعد مرور شهر على اندلاع الحرب في أوكرانيا، يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية اللاجئين إلى أن فرار أكثر من 6. 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا، 90% من النساء والأطفال.
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