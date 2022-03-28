بريطانيا: عزل أوكرانيا عن التجارة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع البريطانية «إن روسيا تعزل بشكل فعال أوكرانيا عن التجارة البحرية الدولية» بفضل ما وصفته بأنه حصار عن بعد لساحل البلاد على البحر الأسود. وذكرت الوزارة أن القوات البحرية الروسية أيضا تواصل شن ضربات صاروخية متفرقة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا. وتابعت « كان من غير المرجح أن تقوم البحرية الروسية بعمليات جديدة».

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