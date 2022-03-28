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الزوراء يتغلب على الصناعة وديا

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل هدف نادي الزوراء والمباراة الوحيد اللاعب علي محمد علي، في الدقيقة 81.

وتأتي المباراة التجريبية، ضمن استعدادات الزوراء لمواجهة نفط ميسان، في إطار الجولة 26 من الدوري، التي تنطلق مطلع نيسان المقبل.


ويحتل الزوراء المركز الرابع في الدوري العراقي، برصيد 45 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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