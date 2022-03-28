شكرا لقرائتكم خبر 6 إرهابيين يسقطون في أيدي الجيش الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الباكستاني القضاء على ستة إرهابيين خلال عملية نفذها في إقليم بلوشستان.

وأوضح أن العملية تم تنفيذها في منطقة «سبي» البلوشية بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت قوات الجيش موقعا للإرهابيين، وتعرضت لإطلاق نار من جانب الإرهابيين، مما أدى إلى مقتل جندي، وفي المقابل قضت قوات الجيش على 6 إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف «إن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا من عناصر منظمة «جيش بلوشستان» المحظورة، وكانوا متورطين في العديد من الأعمال الإرهابية بما في ذلك التفجير الذي وقع في سوق بمدينة لاهور في يناير الماضي».