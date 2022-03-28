المملكة تدشن سلال رمضان في السودان واليمن وألبانيا

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ووزع المركز أمس 197 سلة غذائية رمضانية في محلية بحري التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 197 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 2022م.
وفيما سلم المركز أمس 1,166 سلة غذائية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يستفيد منها 6,996 فردا، جرى التدشين في كسوفو بحضور المفتي نعيم ترنوا، ومديرة الشؤون الاجتماعية في بريشتينا أدلينى، ورئيس قسم الشؤون الإسلامية والمساعدات في سفارة المملكة في ألبانيا حمد الصيعري، وفريق من المركز.
مبادرة إطعام:
- 19 دولة مستهدفة.
- 156,993 سلة غذائية.
- 8,430 طنا.
- 901,463 مستفيدا
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