شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدشن سلال رمضان في السودان واليمن وألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الرمضانية في اليمن والسودان وألبانيا، ضمن مبادرة إطعام الرمضانية لعام 2022م.

ووزع المركز أمس 197 سلة غذائية رمضانية في محلية بحري التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 197 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية 2022م.

وفيما سلم المركز أمس 1,166 سلة غذائية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يستفيد منها 6,996 فردا، جرى التدشين في كسوفو بحضور المفتي نعيم ترنوا، ومديرة الشؤون الاجتماعية في بريشتينا أدلينى، ورئيس قسم الشؤون الإسلامية والمساعدات في سفارة المملكة في ألبانيا حمد الصيعري، وفريق من المركز.

مبادرة إطعام:

