شكرا لقرائتكم خبر أشتية: إسرائيل تدمر كل فرص السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل بتدمير كل فرص السلام.

وقال «مهما حاولت إسرائيل تجاهل حقوقنا والاستمرار في الاستيطان وإقامة الحواجز والقتل والاعتقال وتدمير كل فرص السلام، فإن ذلك لا يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة هذه الماكينة الإسرائيلية التدميرية لأرضنا وأهلنا ومقدساتنا».

وأضاف خلال كلمته في جلسة الحكومة، «سنبقى أوفياء لأرضنا ولمقدساتنا ولأمتنا العربية، ولتاريخنا وحاضر أمتنا وحرية شعبنا البطل القادر على إفشال كل المخططات الرامية للنيل من حقنا في الاستقلال والسيادة والحرية».

وحذر إسرائيل من الاستمرار في الاعتداء على الأراضي والمقدسات الفلسطينية والسماح للمستوطنين في الدخول إلى الأقصى، وقال «إن هذا الأمر لم يعد يحتمل، وأهلنا في القدس سيبقون كما دائما

بالمرصاد، لكل هذه المحاولات التي ستؤدي حتما إلى تصعيد غير مسبوق خاصة أننا على بعد أيام من يوم الأرض ومن شهر رمضان المبارك».