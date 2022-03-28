شكرا لقرائتكم خبر ناقمون عراقيون يشعلون النيران في حزب بارزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضرم ناقمون النيران بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بداعي الإساءة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من قبل أحد قيادات الحزب.

وأحاط الناقمون بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد وأضرموا النيران فيه وأحرقوا صورا للزعيم الكردي مسعود بارزاني ونجله مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وهم يهتفون بشعارات تندد بالتصرف.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان في ساعة مبكرة أمس، أنها قامت باعتقال نايف كردستاني الذي قام بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة وقامت القوات الأمنية في إقليم كردستان بتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت وزارة داخلية إقليم كردستان على أن حرية التعبير لا تعني التجرؤ على المساس بالرموز الدينية والوطنية وأن التطاول عليهم ليس مقبولا ولا يمكن السكوت عليه وأن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه، وموقف حكومة إقليم كردستان والشعب الكردستاني واضح وصريح.

وشهدت شوارع بغداد إجراءات أمنية مشددة بعد انتشار العشرات من العراقيين الشيعة في محيط مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني في جانب بغداد الرصافة. من جهته طالب رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس، القوات الأمنية، بالتزام الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية.

وأكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على «ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي»، بحسب بيان للحكومة العراقية. ووجه الكاظمي خلال الاجتماع «بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب»، وشدد البيان على أن «القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز».

وأشار المجتمعون إلى الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة.