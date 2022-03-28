تصريحات متناقضة تسبق صفقة الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباينت ردود الأفعال جراء التصريحات المتداولة بخصوص ملف الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم أكثر من 16 ألف معتقل وأسير لدى الأطراف المتصارعة في اليمن، حيث قال رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين هادي هيج إن هناك تصريحات متناقضة بشأن الصفقة التي أعلن الحوثيون التوصل لها أمس الأول.

وأضاف رئيس الوفد الحكومي المفاوض في تغريدة على تويتر «حصلت تصريحات متناقضة حول المقترح المقدم من مكتب المبعوث بشأن الأسرى»، وأكد هيج أن الحكومة، حريصة على الإفراج عن الكل مقابل الكل.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى مفاوضات عاجلة لإنهاء النزاع في اليمن، وحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة للحد من العنف، مع دخول الصراع عامه الثامن. وجدد غوتيريس في بيان دعواته إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتهدئة التصعيد على الفور، ووقف الأعمال العدائية والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة. وكان غوتيريس بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قد أدان بشدة الهجمات على منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، بما في ذلك منشأة نفطية في جدة.

من جهته، دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى تضمين الصحفيين عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، المختطفين في معتقلات ميليشيات الحوثي ضمن المشمولين في عملية التبادل بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وجدد التأكيد أن الصحفيين الأربعة تعرضوا للاختطاف من مقر إقامتهم وذاقوا صنوف التنكيل بسبب ممارستهم للعمل الصحفي المكفول دستورا وقانونا، وقال «نعول على الأمم المتحدة ومبعوثها ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين إيلاء قضيتهم اهتماما خاصا بما يتناسب وحساسية وضعهم وقداسة مهنة الصحافة».

وأشاد بالجهود المستمرة التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، لإحراز تقدم في ملف المختطفين والأسرى، متمنيا أن تكلل هذه الجهود بالنجاح قريبا.

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