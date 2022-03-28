سعودي يترأس المكتب الإقليمي العربي للأرشيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب الدكتور فيصل التميمي مدير عام المركز الوطني السعودي للوثائق والمحفوظات رئيسا للمكتب التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، خلال الاجتماعات التي جرت في الرياض أمس، بحضور ممثلي الدول العربية. وتم انتخاب مديرة الأرشيف الوطني البحريني الدكتورة صفاء إبراهيم العلوي نائبا أول للرئيس، ومدير دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية الدكتور علاء أبو الحسن إسماعيل نائبا ثانيا، فيما انتخب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية الدكتورة نيفين محمود أمينا عاما للفرع. ويأتي هذا الانتخاب تتويجا لجهود المملكة في الفترة الماضية لتعزيز العمل الوثائقي العربي المشترك.

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