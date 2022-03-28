شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار بالشيوخ :5421 وحدة صحية تقدم خدمات تنظيم الأسرة في الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مشكلة الزيادة السكانية قضية يرجع تاريخها لأزمان طويلة، وكلنا نتذكر المقترحات والدراسات التى تمت فى هذا الصدد منذ زمن طويل، ولكن كنا دائما نقف عند التنفيذ على الأرض.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدراسة التى أعدتها لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار قائلا، :"لابد أن يكون هناك تنسيق بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، بحيث يتماشى الأمرين معا"، مضيفا، "لكن للأسف النمو السكانى يفوق النمو الاقتصادى بكثير، وبالتالى أى تطور فى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لن تكون على نفس القدر الذى يتماشى مع الزيادة السكانية".

وأشار إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى تم اطلاقه برعاية رئيس الجمهورية فى 28 فبراير من هذا العام، وأضاف إنه هناك 5421 وحدة صحية منتشرة على مستوى انحاء الجمهورية، تقدم خدمات خاصة بتنظيم الاسرة سواء من خلال 582 عيادات متنقلة و3585 وحدة ثابتة لصحة المرأة وهناك خدمات ما قبل الزواج.

وقال عبد الغفار، "بالنسبة لعملية التدريب والتأهيل فى مجالات محو الأمية والصحة الانجابية تم تدريب عدد من الطلاب فى الجامعات، وإصدار وإجراء كثير من الندوات التثقيفية فى أكثر من 11 محافظة لتوعية 12 ألف طالب، بالإضافة إلى برامج تدريبية مع رجال الدين والدعاة بوزارة الأوقاف لتنشيط المناقشات حول تحسين المفاهيم حول صحة المرأة والطفل من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومى للسكان.

وأكد "عبد الغفار"، :"الفكر المقدم من الدراسة ليس حجر فى مياة راكدة"، مضيفا، "المشكلة السكانية فى قلب وعقل الحكومة المصرية والقيادة السياسية، وسوف يتم ضم الدراسة التى أعدتها اللجنة البرلمانية بالشيوخ للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".