شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سهير عبد السلام تستعرض أسباب وحلول الزيادة السكانية أمام "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النائبة الدكتورة سهير عبد السلام، ملامح دراستها المقدمة بشأن قضية الزيادة السكانية وحلولها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، في ضوء الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام.

وقالت عبد السلام فى بداية كلمتها: "أشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على اهتمامه بالدراسة منذ تقدمت بها وإحالتها للجنة المختصة، وأشكر اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنة التضامن وحقوق الإنسان، التى لم تدخر جهدا فى مناقشة الدراسة وعقد 21 اجتماعا لمناقشتها بشكل مستفيض، وأوجه الشكر للمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس، وأتوجه بالشكر لكل الوزراء والجهات والشخصيات التى أثرت الدراسة والمناقشات وكذلك أشكر الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة".

وأضافت: "فى مصر رغم الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بالتنمية والمشروعات القومية والتنموية الجبارة، إلا أن كل ذلك تهدده القضية السكانية وكل ذلك لا يصل بجد للمواطن بسبب الزيادة السكانية ومخاطرها، هذه القضية التى تضعها القيادة السياسية ضمن أولوياتها، إذا لم تتم حلول حاسمة لهذه المشكلة وتتضافر فيها الجهود، ستظل تشكل خطرا كبيرا".

وذكرت أن عدد النساء فى سن الإنجاب فى مصر يتجاوز 50%، ونسبة الشباب 60%، وهو ما ينذر بزيادة سكانية ضخمة فى السنوات القادمة فى حال عدم اتخاذ حلول حاسمة لهذه القضية.

وقالت عبد السلام، إن حل هذه المشكلة ليست فقط من قبل الدولة والحكومة ولكن أيضا المواطن له دور ولابد أن يغير من ثقافته، ولفتت إلى بعض المشكلات والمسببات للزيادة السكانية ومنها تفضيل العديد من المواطنين لإنجاب الذكور عن الإناث، وكذلك جهل البعض بالثقافة الأسرية والصحة الإنجابية، وكذلك الفتاوى المتطرفة والمنحرفة التى تحرض على الزيادة السكانية وتحرم وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك ارتفاع نسبة الطلاق.

وتابعت: "لحل المشكلة السكانية لابد من التطرق للاستراتيجية مصر 2030، والتى أكدت على استهداف خفض معدل الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وإتاحة التعليم والحد من البطالة، وتوفير الخدمات الصحية فى مجال تنظيم الأسرة"، مؤكدة أهمية توفير واستمرارية خدمات تنظيم الأسرة وتوعية المرأة.

وأشارت إلى أهمية تعميم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات، ومواجهة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وأهمية تطوير العشوائيات، والتصدى لمشكلة التسرب من التعليم، مما يلقى بظلاله بحلول إيجابية لمشكلة الزيادة السكانية.

ولفتت عبد السلام، إلى أهمية جهود الدولة فى تمكين ودعم المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار وتوفير فرص العمل للمرأة لترتفع نسبة المرأة العاملة، وكذلك استهداف ارتفاع نسبة تعليمها، مما يؤثر إيجابيا على حل مشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أهمية دعم التعليم الفنى وربطه بسوق العمل، وتكثيف فرص المرأة فى الحصول على مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت النائبة سهير عبد السلامة، على أهمية حوكمة ملف القضية السكانية، وقيام كل الوزارات والمؤسسات المعنية بدورها فى التوعية والتثقيف ومشاركة المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والشبابية وغيرها، كما أشارت إلى أهمية التنشئة الاجتماعية، وأهمية دور وزارة الثقافةـ، من خلال 514 قصر ثقافة منتشرة فى مصر.