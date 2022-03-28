الإعدام شنقًا لـ 3 مدانين بخطف واغتصاب سيدة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، قرارها بإعدام 3 مدانين بخطف ربة منزل واغتصابها وتصويرها.

تفاصيل الواقعة في القضية رقم 10842 لسنة 2021 جنايات مركز سمنود والمقيدة برقم 1462 لسنة 2021 كلي شرق طنطا إلى شهر مايو من العام الماضي، بدأت بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من "أمل . س" عاملة بمصنع ملابس جاهزة بمركز سمنود، تبلغ من العمر 43 عاما، ومقيمة بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة، يفيد بأنها حال استقلالها مركبة التوك توك أثناء عودتها من محل عملها بمركز سمنود، قام 3 أشخاص باستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية والاعتداء عليها وسرقتها كرها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتبين من التحريات صحة الواقعة وتحديد هوية المتهمين وهم "أ. ي" المتهم الأول، "أ. ن" المتهم الثاني، و"س. ع" المتهم الثالث.