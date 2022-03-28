محافظ بني سويف يستقبل قافلة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف قافلة المساعدات المخصصة للمحافظة، ضمن حملة "أبواب الخير"، والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جرى تسلم 88 طن مواد غذائية تشمل "سكر، مكرونة، أرز، شاي، زيت، ياميش رمضان" مقدمة من صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون مع مؤسستي مصر الخير وأبوهشيمة الخير، والتي يجري توزيعها على 8 آلاف أسرة من مستفيدي برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف أن المساعدات سيجرى توزيعها عبر خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية والكبرى البارزة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المساعدات تشمل توزيع معدات وأجهزة طبية على المستشفيات لدعم منظومة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه جرت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بالتنسيق مع الصندوق والجمعية، لتوزيع المساعدات تحت إشراف من مسؤولي التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها.