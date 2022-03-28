بالتعاون مع نادي روتاري.. رئيس جامعة طنطا يفتتح المعرض الخيري للملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

افتتح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، المعرض السنوي للملابس بكلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع نادي روتاري، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور محمود زكي أن المعرض يأتي في إطار حرص جامعة طنطا على دعم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأيضًا غير القادرين من الطلاب ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، وذلك انطلاقاً من مبدأ المسئولية المجتمعية التى تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب.

وأشار الدكتور حمدي شعبان، أن المعرض الخيري للملابس ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع نادي روتاري المعادي، برئاسة الدكتورة عبير لاظ، وأسامة الأحمر محافظ الروتاري السابق، تحت إشراف السيدة آمال نامق.

أوضح نائب رئيس الجامعة أن فعاليات المعرض تستمر على مدار 3 أيام ويضم حوالى 2000 قطعة من الملابس والحقائب والأحذية والاكسسوارات، يتم توزيعها بالمجان لغير القادرين من الطلاب.

شارك في الافتتاح الدكتورة نانسي الحفناوي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.