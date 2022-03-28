عمدة خاركيف: روسيا دمرت نحو 1180 مبنى سكني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

ذكر عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، ايهور تيريخوف، اليوم الاثنين، أن نحو 1180 مبنى سكني متعدد الطوابق في المدينة الواقعة بشرق البلاد دمرت جراء الهجمات الجوية والبرية الروسية المستمرة منذ أسابيع.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) عن تيريخوف القول إن أكثر من 50 روضة أطفال ونحو 70 مدرسة وأكثر من 15 مستشفى دمرت أيضا.

وقال إنه خلال 24 ساعة، قصفت القوات الروسية خاركيف نحو 60 مرة بالمدفعية وقذائف الهاون.

وكان تعداد سكان خاركيف يبلغ نحو 5ر1 مليون نسمة قبل بداية الحرب وهي ثاني أكبر مدينة أوكرانية بعد كييف.

وبحسب تيريخوف، يجري إيواء سكان المنازل التي تعرضت للقصف في المدارس المتبقية ورياض الأطفال وكذلك الأقبية والمحطات تحت الأرض.

وقال إنه رغم الهجمات، مازالت المتاجر (سوبر ماركت) مفتوحة في المدينة وكل الأغذية الضرورية متاحة.

وتتلقى خاركيف المساعدات الإنسانية من مدن أخرى بالإضافة إلى شحنة من الأدوية تقدر بـ880 ألف دولار وصلت أيضا من الولايات المتحدة.