267 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة 18% في 8 أيام ببنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

جذب بيع شهادة الادخار ذات سعر الفائدة 18% في بنكي الأهلي ومصر رقمًا قياسيًا اليوم الاثنين، ليصل إلى 267 مليار جنيه خلال أول 8 أيام من طرحها، بحسب مسؤولان في البنكين لمصراوي.

وبلغت قيمة الزيادة اليوم 42 مليار جنيه، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد عندما سجلت فيه الحصيلة 225 مليار جنيه في البنكين.

وقرر بنكا الأهلي ومصر يوم الاثنين الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18% قفزت إلى 180 مليار في أول 8 أيام من طرحها بنهاية معاملات اليوم الاثنين.

وأوضح أن حصيلة الشهادة ارتفعت بزيادة 28 مليار عن نهاية معاملات أمس الأحد الماضي نتيجة زيادة إقبال العملاء على شرائها.

وبحسب محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، فإن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع قفز إلى 87 مليار جنيه مع نهاية تعاملات اليوم بزيادة 14 مليار جنيه عن معاملات أمس.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.