5 آلاف قتيل في ماريوبول منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية

قتل 5000 شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية الشهر الماضي. وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليا ملف الممرات الإنسانية تيتيانا لوماكينا: "دُفن حوالى 5000 شخص لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل"، مضيفة أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص.



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