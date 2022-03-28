روسيا: فرض قيود على دخول مواطنين من دول غير صديقة

وقال لافروف "يجري إعداد مسودة مرسوم رئاسي لإدخال إجراءات انتقامية تتعلق بالتأشيرات، مرتبطة بالإجراءات غير الصديقة التي تقوم بها عدة حكومات أجنبية"، مضيفًا أن هذا المشروع قدم "سلسلة كاملة من القيود" لدخول روسيا، ولكن بدون تحديد الدول المُستهدفة.
وأضاف الدبلوماسي أن هذه المسودة تنص على "سلسلة كاملة من القيود" لدخول روسيا لكن دون تحديد الدول أو الأشخاص الذين سيشملهم هذا الاجراء.
في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية، نشرت موسكو مطلع مارس قائمة بالدول "غير الصديقة" تشمل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان وسويسرا وتايوان وكوريا الجنوبية والنروج وأستراليا.
ولم يحدد لافروف الاثنين ما إذا كان المرسوم قيد الإعداد سيطبق على هذه الدول.
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