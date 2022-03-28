انت الان تتابع خبر بعد الخروج المذل.. مانشيني يحصل على 'الخنزير الذهبي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، ان "مانشيني حصل على جائزة "الخنزير الذهبي"، عقب فشله في تصفيات كأس العالم".

وأشارت الشبكة إلى أن "مانشيني أول شخص يصنع له "الخنزير الذهبي" بحجم عملاق".

وقال مانشيني عقب تسلم الجائزة: "إن الحصول عليها أكثر من مستحق. لقد كانت لدي ثقة لكن للأسف تسوء الأمور أحيانًا، إلا أنني لا أستسلم، وسنحاول مرة أخرى الوصول إلى بطولة كأس العالم التالية".



جدير بالذكر أن "الخنزير الذهبي" جائزة إيطالية ساخرة، أسسها المنتج أنطونيو ريتشي عام 1996، وتمنح لأسوأ رياضي أو سياسي أو إعلامي في إيطاليا، ويتسلمها الفائز بغرض الدعابة فحسب.