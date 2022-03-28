روسيا تكشف تطورات جديدة تخص 'حرب أوكرانيا'

وأضاف: "خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الاثنين، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي الروسية 3 طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأوكراني في الجو، اثنتان منها من طراز (Su-24s) غرب قرية كوروستين في منطقة غيتومير، والطائرة الثالثة من طراز (Su-25) فوق قرية دروجكوفكا في منطقة دونيتسك".

وقال: "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ذخيرة كبيرة في بلدات أوشومير وفيسيلوفكا في منطقة غيتومير، والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف بالعتاد".

وأشار إلى أنه "في مدينة ماريوبول، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساحل فوق بحر آزوف، تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز (Mi-8)، كانت متوجهة لإخلاء طارئ لقادة (كتيبة آزوف) المتطرفة، والذين تخلوا عن مرؤوسيهم، كما تم اسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من قرية تشيرنوبايفكا".

وأوضح: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 41 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها منشآتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة حرب إلكترونية، ومخازن ذخيرة ميدانية، و24 نقطة إسناد ومستودع لتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية".



ونوه إلى أنه "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 123 طائرة و74 طائرة هليكوبتر، 309 طائرات بدون طيار، 1721 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 172 قاذفة صواريخ متعددة، و721 مدفعية ميدانية وقذيفة هاون، بالإضافة إلى 1568 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".