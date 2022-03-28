شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون: إيران قصفت أربيل بسبب خطة "كردستان" لتوزيع الغاز بمساعدة إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال مسؤولون عراقيون وأتراك، إن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة إسرائيل، أغضبت إيران ودفعتها لقصف العاصمة الكردية أربيل بصواريخ باليستية هذا الشهر.



وكان الهجوم الذي وقع في 13 مارس/آذار على أربيل، بمثابة ”صدمة“ للمسؤولين في جميع أنحاء المنطقة لشراسته، وكان هجوما معلنا نادرا من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن ”الهجوم أصاب مراكز استراتيجية إسرائيلية في أربيل، وجاء ردا على غارة جوية شنتها إسرائيل وقتلت اثنين من أعضائها في سوريا“.