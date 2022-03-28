تقرير: ألمانيا تزود الجيش الأوكراني بصواريخ مضادة للدروع تصنعها شركة إسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني بصدد تسلم شحنة إضافية من صواريخ ”RGW90“ الألمانية المضادة للدروع.



وذكر موقع ”Israel defense“ الإسرائيلي المتخصص في الملفات العسكرية والأمنية، أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال 2650 صاروخا ألمانيا من هذا الطراز إلى الجيش الأوكراني.

وقال الموقع، إن الحديث يجري عن صاروخ مضاد للدروع تصنعه شركة ”Dynamit Nobel Defense“، وهي شركة ألمانية استحوذت عليها شركة ”أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة“ الحكومية الإسرائيلية منذ سنوات.