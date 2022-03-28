روسيا تعتزم تقييد دخول مواطنين من دول "غير صديقة" إلى أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن موسكو تحضّر مرسوما لفرض قيود على دخول المتحدّرين من دول قامت بأفعال ”غير صديقة“ إلى الأراضي الروسية، وسط موجة من العقوبات على موسكو منذ بداية غزوها لأوكرانيا.



وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”يجري إعداد مسودة مرسوم رئاسي لإدخال إجراءات انتقامية تتعلق بالتأشيرات، مرتبطة بالإجراءات غير الصديقة التي تقوم بها عدة حكومات أجنبية“، مضيفا أن هذا المشروع قدّم ”سلسلة كاملة من القيود“ لدخول روسيا، ولكن بدون تحديد الدول المُستهدفة.

وأضاف الدبلوماسي أن هذه المسودة تنص على ”سلسلة كاملة من القيود“ لدخول روسيا، لكن دون تحديد الدول أو الأشخاص الذين سيشملهم هذا الاجراء.