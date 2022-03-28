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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تبدي دعمها للمغرب بشأن الصحراء الغربية عقب اجتماع النقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022
الخليج 365- متابعات
أبدت إسرائيل دعمها اليوم الإثنين لاقتراح المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا، وذلك بعد لقاء وزيري خارجية البلدين خلال اجتماع عربي إسرائيلي.
واستضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، نظراءه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر في جنوب إسرائيل.
وعقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أصدر لابيد بيانا قال فيه ”إن البلدين سيعملان معا لمواجهة محاولات إضعاف سيادة المغرب ووحدة أراضيه“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.