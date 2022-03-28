إسرائيل تبدي دعمها للمغرب بشأن الصحراء الغربية عقب اجتماع النقب

وعقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أصدر لابيد بيانا قال فيه ”إن البلدين سيعملان معا لمواجهة محاولات إضعاف سيادة المغرب ووحدة أراضيه“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

محمد يوسف

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