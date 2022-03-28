انت الان تتابع خبر الأسود جاهزون لموقعة النسور في مواجهة الحسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتتطلعُ كَتيبة عبد الغني شهد إلى تَحقيقِ الفوز في هذه المُباراةِ المهمة أمام المنتخبِ السوري، حيث ترنو عيونُ الجُمهور العراقي إلى خطفِ بطاقة المُلحق الثالثة، وذلك في حال تعثرِ المُنتخب الإماراتي (خسارة أو التعادل) أمام مُتصدر المجموعة المنتخبِ الكوري وفوز منتخبنا بأي نتيجةٍ، آنذاك سيضمن المركزَ الثالث.وشاركَ في تدريبات اليوم، التي حضرها وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والسفير العراقي في دولةِ الإمارات العربيّة الدكتور مظفر الجبوري، جميع اللاعبين الثلاثين وهم في تمامِ الجاهزيّة، وسوف يختارُ الجهاز الفني غداً صباحاً القائمةَ النهائيّة للمباراة والمُؤلفة من 23 لاعباً .

كما حرصَ لاعب المُنتخب الوطني، علي عدنان، الذي لا يزال في طورِ التعافي من إصابته السابقة، على التواجد في الوحدةِ التدريبيّة، مقدماً دعمه وإسناده لزملائه لاعبي المنتخب الوطنيّ وإلى الملاكِ التدريبي.

ومن المُؤمّل أن تصلَ نتائج فحوصات الـ PCR التي أجراها الوفدُ العراقي صباح اليوم في الساعاتِ القليلة المُقبلة.